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Attualità | 02 aprile 2026, 12:48

L’imperturbabile calma del capibara arriva al bioparco Zoom [VIDEO]

Tre sorelle svedesi hanno trovato casa a Cumiana

Le tre sorelle capibara

Le tre sorelle capibara

La sua imperturbabile calma lo ha trasformato in una star del web. Ora tre sorelle di capibara hanno trovato casa al bioparco Zoom Torino di Cumiana.

È il roditore più grande della Terra, i maschi possono raggiungere i 90 kili e il metro e venti di lunghezza. Adatto alla vita semi-acquatica, con occhi, orecchie e narici posizionati sulla sommità della testa, ha necessità costante di acqua per termoregolarsi, alimentarsi e trovare rifugio. Abita ecosistemi tra i più fragili, in Centro e Sud America, e per le tre sorelle è stato realizzato un habitat ad hoc.

 “Arrivano da un parco zoologico nel sud della Svezia e hanno affrontato un viaggio di oltre 2.100 chilometri, nell’ambito del programma europeo di conservazione della specie dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, Eaza – spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del bioparco –. Dopo i primi giorni di ambientamento, hanno iniziato subito ad esplorare il loro nuovo reparto e siamo tutti in attesa di vederle immergersi per il loro primo bagno”.

Redazione

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