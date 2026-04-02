L’imperturbabile calma del capibara arriva al bioparco Zoom [VIDEO]

La sua imperturbabile calma lo ha trasformato in una star del web. Ora tre sorelle di capibara hanno trovato casa al bioparco Zoom Torino di Cumiana.

È il roditore più grande della Terra, i maschi possono raggiungere i 90 kili e il metro e venti di lunghezza. Adatto alla vita semi-acquatica, con occhi, orecchie e narici posizionati sulla sommità della testa, ha necessità costante di acqua per termoregolarsi, alimentarsi e trovare rifugio. Abita ecosistemi tra i più fragili, in Centro e Sud America, e per le tre sorelle è stato realizzato un habitat ad hoc.

“Arrivano da un parco zoologico nel sud della Svezia e hanno affrontato un viaggio di oltre 2.100 chilometri, nell’ambito del programma europeo di conservazione della specie dell’Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, Eaza – spiega Camillo Sandri, direttore zoologico del bioparco –. Dopo i primi giorni di ambientamento, hanno iniziato subito ad esplorare il loro nuovo reparto e siamo tutti in attesa di vederle immergersi per il loro primo bagno”.