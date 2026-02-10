Ospedale Ivrea, chiusa per ristrutturazione la Dialisi. Avetta (Pd): "Nessuna certezza sui lavori"

Chiude per lavori di ristrutturazione la dialisi dell'ospedale di Ivrea, obbligando 47 pazienti ad andare così a Castellamonte. Circa mezz'ora di viaggio in macchina. Oltre venti chilometri che i dializzati, insieme alla loro famiglie, dovranno percorre almeno tre volte a settimana: lo stesso vale per il personale medico ed infermieristico assegnato alla struttura del Canavese.

Finanziamento da 3.6 mln

E al momento non si sa se e quando verrà riaperto il reparto di Ivrea. A sollevare il caso il consigliere regionale del Pd Alberto Avetta, che ha presentato un'interpellanza. Il blocco D dell'ospedale di Ivrea, come ha ricordato l'assessore alla Sanità Federico Riboldi, è stato oggetto "di due istanze di finanziamento, attualmente “in corso di istruttoria”, per un totale di 3 milioni e 666 mila euro.

Le risorse (Fondo Sviluppo Coesione) saranno assegnate nel 2026, quindi non ci sono date certe per l’inizio del cantiere.

Avetta incalza Riboldi

"La dialisi - ha replicato l'esponente dem- è un trattamento delicato, che dura circa 4 ore, ed è evidente il grave disagio per i pazienti (e per i loro familiari e accompagnatori) che devono recarsi mediamente tre volte a settimana a Castellamonte. I malati e le loro famiglie hanno diritto a qualche certezza in più sui tempi di riapertura del reparto di Ivrea".