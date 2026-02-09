Torino-Caselle-Ceres, Avetta (Pd) attacca: "Bus sempre strapieni"

«Il servizio di autobus sostitutivi, attivato per sopperire ai lavori lungo la ferrovia Torino-Caselle-Ceres nelle ore di punta, non regge l’urto della domanda reale. Ogni mattina studenti e lavoratori rimangono a terra, perché non c’è posto sui bus sostitutivi, che, oltre ad essere strapieni, non sempre sono sincronizzati con l’arrivo del treno. Dal momento che era a tutti evidente l’impatto del cantiere, come mai non è stato organizzato un servizio sostituito adeguato sia per capienza sia per puntualità? Ancora una volta si ha la prova concreta che la linea Torino-Caselle-Ceres non è considerata strategica e prioritaria e che i disagi dei pendolari non meritino attenzione». Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che sulla questione ha presentato un’Interrogazione.

«Nonostante le rassicurazioni di RFI sul fatto che non vi sarebbero state altre sospensioni del servizio, sulla Torino-Caselle-Ceres siamo costretti a sopportare nuove interruzioni. Di fronte a una situazione che sta esasperando studenti e lavoratori, la Regione Piemonte deve pretendere un cronoprogramma certo dei lavori e la garanzia di un adeguato servizio sostitutivo».