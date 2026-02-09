Da piazza San Carlo a Largo Lancia, la Città assegna 31 chioschi da trasformare

Da piazza San Carlo a via Onorato Vigliani 198, passando per corso Racconigi 115, Largo Lancia 58 e piazza Rivoli 6. Dopo anni di chiusura e abbandono, il Comune di Torino prova a dare nuova vita a 31 chioschi cittadini.

È stato infatti pubblicato il bando per il recupero delle ex edicole presenti nei quartieri, molte delle quali inutilizzate da tempo.

Oltre 630 proposte

A darne notizia tramite i suoi social il sindaco Stefano Lo Russo. Negli scorsi mesi Palazzo Civico ha pubblicato una manifestazione di interesse sui chioschi dismessi presenti in città, per raccogliere idee e capire come questi spazi potessero tornare a vivere nei quartieri. Complessivamente sono arrivate oltre 630 proposte.

Il bando

La Città ora ha pubblicato il bando per l’assegnazione in diritto di superficie di trentuno ex edicole, che saranno affidati tramite una procedura pubblica, con l'obiettivo di ridare nuova vita alle strutture ormai dismesse.

Chi partecipa dovrà effettuare un sopralluogo obbligatorio e poi presentare un’offerta tecnica ed economica. L’assegnazione avverrà tramite asta pubblica, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I costi per rendere operativa l'ex chiosco sono a carico dell'operatore. All'interno - se ci sono le condizioni - si potrà ad esempio fare un bar, somministrare cibi e bevande. Per quanto riguarda le strutture in zone auliche, come piazza San Carlo e via Carlo Alberto 45, non sarà possibile riconvertirle in attività commerciali.