 / Cronaca

Cronaca | 11 febbraio 2026, 19:40

Esplode tubatura d'acqua a Porta Nuova: treni cancellati e ritardi

Intervento dei vigili del fuoco nello scalo ferroviario

Foto d'archivio

Foto d'archivio

Rallentamenti e treni cancellati a Torino Porta Nuova per la rottura di una tubatura d'acqua. L'episodio si è verificato intorno alle 18.15, quando per un presunto incendio la circolazione dei convogli passanti per lo scalo ferroviario è stata interrotta.

Tubatura d'acqua esplosa 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di un rogo. L'inconveniente è invece stato causato dall'esplosione di una tubatura dell'acqua, che è stata poi messa in sicurezza dai pompieri. La circolazione è stata sospesa per circa tre quarti d'ora, fino alle 19.

Treni cancellati e ritardi

Un episodio che ha comportato dei disagi e rallentamenti, con la soppressione di alcuni treni, soprattutto regionali, e ritardi anche di quaranta minuti per altri. Il treno IC 510, partito da Salerno e previsto in arrivo a Torino Porta Nuova per le 18.45, ha terminato la sua corsa al Lingotto.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium