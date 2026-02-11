Esplode tubatura d'acqua a Porta Nuova: treni cancellati e ritardi

Rallentamenti e treni cancellati a Torino Porta Nuova per la rottura di una tubatura d'acqua. L'episodio si è verificato intorno alle 18.15, quando per un presunto incendio la circolazione dei convogli passanti per lo scalo ferroviario è stata interrotta.

Tubatura d'acqua esplosa

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno escluso la presenza di un rogo. L'inconveniente è invece stato causato dall'esplosione di una tubatura dell'acqua, che è stata poi messa in sicurezza dai pompieri. La circolazione è stata sospesa per circa tre quarti d'ora, fino alle 19.

Treni cancellati e ritardi

Un episodio che ha comportato dei disagi e rallentamenti, con la soppressione di alcuni treni, soprattutto regionali, e ritardi anche di quaranta minuti per altri. Il treno IC 510, partito da Salerno e previsto in arrivo a Torino Porta Nuova per le 18.45, ha terminato la sua corsa al Lingotto.