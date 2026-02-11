Processo crollo gru di via Genova, l'ingegner Pennacchi nominato perito

Nuova udienza al Tribunale di Torino del processo penale per il crollo della gru di via Genova, avvenuto il 18 dicembre 2021 nel capoluogo piemontese, costato la vita a tre lavoratori (Filippo Falotico, Roberto Peretto e Marco Pozzetti), in cui sono costituti come parte civile l’associazione Sicurezza e Lavoro, oltre ai sindacati edili FenealUil e Fillea Cgil.

Nell'occasione, la difesa dell’imputato Svraka ha prodotto ulteriore documentazione. Sono state depositate anche memorie di Pm, Sprocatti, Svraka e Locagru. L'ingegner Paolo Emilio Lino Maria Pennacchi, professore ordinario di Meccanica Applicata al Politecnico di Milano, già consulente per le tragedie del Mottarone e di Calasca Castiglione, ha quindi accettato l'incarico di perito assegnatogli dal giudice Claudio Canavero.

Il quesito del giudice, in parte modificato su richiesta del Pm, chiede di accertare tutte le cause e la dinamica dell'evento, per fare piena chiarezza sull’accaduto. Le operazioni peritali inizieranno martedì 24 febbraio alle ore 10 in seduta telematica. E dovrebbero concludersi entro il termine di 90 giorni (25 maggio). Possibile però che il perito chieda una proroga di ulteriori 90 giorni.

La prossima udienza è stata fissata per mercoledì 10 giugno 2026 alle ore 9 nella maxi aula 3 del Tribunale di Torino, salvo una richiesta di proroga delle operazioni peritali.

"Ci auguriamo che la perizia consenta al Tribunale di ricostruire con chiarezza le cause e la dinamica del crollo della gru e porti quindi a definire gli esatti profili di responsabilità degli imputati – dichiara Massimiliano Quirico, direttore di Sicurezza e Lavoro – e che si arrivi alla sentenza di primo grado almeno per il quinquennale della strage".