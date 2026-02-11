Tonnellate di rame e altri metalli rubati: a Torino in manette due stranieri

A Torino due persone in manette per furto di rame ed altri metalli. La Polizia di Stato ha arrestato (e denunciato per ricettazione) un rumeno di 37 anni con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad un albanese di 40 anni per furto aggravato.

Furgone in fuga

Durante le prime ore del mattino gli agenti, percorrendo via Stampini, hanno notato un furgone che alla vista della volante ha aumentato la velocità invadendo la corsia di marcia opposta e superando diversi incroci con il semaforo rosso prima che gli agenti riuscissero ad arrestarne la corsa e a fermare il cittadino rumeno alla guida. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno trovato una tonnellata e mezza di metalli di dubbia provenienza e due targhe di veicoli francesi.

Solo poche ore dopo, gli agenti sono intervenuti in un cantiere di via Verolengo dove l’attenzione dei poliziotti è attirata da un furgone parcheggiato nei pressi del cantiere, ma con il motore acceso. All’interno un cittadino albanese di quarant’anni che veniva prontamente bloccato dai poliziotti. Occultati nel mezzo vi erano 5 bobine di rame del valore complessivo superiore ai 25.000 euro. A seguito di accertamenti, è emerso che il quarantenne era un dipendente di una ditta che operava nel cantiere.