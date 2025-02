Mirafiori, Stellantis assume a tempo indeterminato 117 ingegneri under 35

In parallelo il colosso automobilistico assumerà a tempo indeterminato 22 ingegneri under 35 che sinora hanno svolto incarico di consulenti o erano sul "mercato lavoro".

Da inizio marzo Stellantis stabilizzerà a Mirafiori , con contratti a tempo indeterminato, 95 ingegneri under 35 "c he lavorano nell'azienda già da uno o due anni ". Ad annunciarlo Giuseppe Manca , responsabile Risorse Umane e Relazioni Industriali di Stellantis Italia, durante il Consiglio Regionale aperto dedicato alla crisi dell'automotive .

"Si occuperanno - ha aggiunto Manca - di progetti strategici in cui sono già inseriti, come elettrico ed Intelligenza Artificiale. Non abbiamo mai fatto licenziamenti collettivi, ma solo uscite volontarie: è probabile che lo faremo anche in futuro. Questo processo sarà accompagnato anche da iniziative di ricambio generazionale".

A confermare la centralità del sito di Torino sud anche Antonella Bruno, Responsabile Stellantis in Italia. Lo scorso 17 dicembre il colosso dell'automotive ha presentato il Piano Italia, che prevede nuovi modelli in tutti gli stabilimenti.

"Tutti i nostri siti - ha aggiunto Bruno - rimarranno in attività e saranno salvaguardati i livelli occupazionali. Il 2025 sarà un anno di transizione con volumi pari a quelli del 2024: ci sarà una risalita nel 2026, con l'Italia che vedrà il lancio di dieci aggiornamenti di prodotti negli stabilimenti. Siamo in fase di implementazione del piano".