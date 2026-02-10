Incidente ad una grossa batteria al Poli, sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, sono stati impegnati in un intervento di messa in sicurezza di una batteria presso il Politecnico, in corso Einaudi a Torino.

Impegnato anche il nucleo nbcr

Sul posto sono intervenute 3 squadre, tra cui il nucleo nbcr, specializzato in rischi batteriologici chimici e nucleari, in seguito ad un incidente meccanico che ha coinvolto una batteria. Le squadre intervenute hanno trasportato l'elemento incidentato in una zona sicura e delimitato l'area, quindi è stato il momento delle operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza.