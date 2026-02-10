 / Cronaca

Cronaca | 10 febbraio 2026, 20:05

Incidente ad una grossa batteria al Poli, sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco

Impegnati anche gli uomini del nucleo nbcr, specializzato in rischi batteriologici e chimici

L'intervento dei Vigili del fuoco al Politecnico

L'intervento dei Vigili del fuoco al Politecnico

I vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio, sono stati impegnati in un intervento di messa in sicurezza di una batteria presso il Politecnico, in corso Einaudi a Torino.

Impegnato anche il nucleo nbcr

Sul posto sono intervenute 3 squadre, tra cui il nucleo nbcr, specializzato in rischi batteriologici chimici e nucleari, in seguito ad un incidente meccanico che ha coinvolto una batteria. Le squadre intervenute hanno trasportato l'elemento incidentato in una zona sicura e delimitato l'area, quindi è stato il momento delle operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium