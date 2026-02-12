Ristagni d’acqua per colpa degli avvallamenti, Smat: “Serve un intervento”

Un attraversamento pedonale che, a ogni pioggia, si trasforma in una pozza d’acqua rendendo difficile - e in alcuni casi impossibile - il passaggio a pedoni, anziani e persone con disabilità. Succede in via De Sanctis 41, all’angolo con via Vandalino, in Circoscrizione 3.

A segnalare il problema è stato il consigliere del Movimento 5 Stelle Valentino Troisi, che ha presentato un’interpellanza. Nel documento si evidenzia come il ristagno d’acqua sia costante in caso di precipitazioni e rappresenti un ostacolo significativo alla mobilità, in particolare per persone con ridotta capacità motoria e genitori con passeggini. Tra le richieste avanzate spiccano le verifiche sulle caditoie, eventuale riprofilatura del manto stradale, inserimento di nuove griglie di scolo o rifacimento della rampa pedonale oltre a chiarimenti sui tempi di intervento.

Le verifiche tecniche

Secondo Smat le caditoie stradali risultano integre e regolarmente funzionanti, escludendo quindi un problema legato allo smaltimento delle acque piovane. È stato però riscontrato che nel tratto di via De Sanctis compreso tra il civico 41 e via Vandalino - in particolare in corrispondenza dell’attraversamento pedonale - sono presenti diversi avvallamenti del manto stradale, che favoriscono il ristagno dell’acqua.

Necessario ripristinare le pendenze

Per risolvere in modo strutturale la criticità, secondo quanto riportato nella nota, sarà necessario che la Città di Torino proceda al ripristino delle corrette pendenze del piano viabile, intervenendo quindi sulla conformazione dell’asfalto. Resta ora da definire la tempistica dell’intervento, in attesa che venga programmato il rifacimento del tratto interessato.



