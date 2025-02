Un piccolo tamponamento e in Piazza Baldissera è il caos: code chilometriche e un trionfo di clacson [VIDEO]

Un piccolo tamponamento. Tanto basta per far scattare l’ennesimo ingorgo in Piazza Baldissera con code chilometriche sia in direzione nord che in direzione sud. È quanto testimoniato da un video pubblicato dalla consigliera in Circoscrizione 5 Carmela Ventra, che da tempo testimonia, con i suoi video, le difficili condizioni della viabilità in un punto nevralgico della Città.