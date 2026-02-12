 / Moncalieri

Moncalieri | 12 febbraio 2026, 10:02

Carnevale di Moncalieri, consegnate alla Lunetta le chiavi della città: il 22 la sfilata dei carri

Grande successo al PalaExpo per l'appuntamento dedicato ai bambini

La Lunetta di Moncalieri, Arianna Zuccaro, durante il Carnevale dei bambini

La Lunetta di Moncalieri, Arianna Zuccaro, durante il Carnevale dei bambini

Con l'appuntamento di sabato scorso dedicato ai bambini, che ha colorato e riempito di coriandoli il PalaExpo, è ufficialmente iniziato il Carnevale di Moncalieri. Il vicesindaco Davide Guida ha consegnato simbolicamente alla Lunetta le chiavi della città. Arianna Zuccaro, confermata nel ruolo della maschera cittadina, è stata accompagnata dalle damigelle Giorgia, Linda e Dafne.

Aspettando la sfilata dei carri

Ma adesso è iniziato il conto alla rovescia verso gli appuntamenti più attesi: il 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso,  ecco il doppio Carnevale Danzante al Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero e al Centro Leimon a cura di Moncalieri Terza Età - Moncalieri per le Persone. Sabato 21 febbraio sarà la volta del Carnevale di Revigliasco in piazza Sagna, mentre domenica 22 febbraio è in programma la sfilata dei carri allegorici in via Postiglione a cura di Pro Loco Moncalieri, momento clou delle celebrazioni.

Massimo De Marzi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium