Carnevale di Moncalieri, consegnate alla Lunetta le chiavi della città: il 22 la sfilata dei carri

Con l'appuntamento di sabato scorso dedicato ai bambini, che ha colorato e riempito di coriandoli il PalaExpo, è ufficialmente iniziato il Carnevale di Moncalieri. Il vicesindaco Davide Guida ha consegnato simbolicamente alla Lunetta le chiavi della città. Arianna Zuccaro, confermata nel ruolo della maschera cittadina, è stata accompagnata dalle damigelle Giorgia, Linda e Dafne.

Aspettando la sfilata dei carri

Ma adesso è iniziato il conto alla rovescia verso gli appuntamenti più attesi: il 17 febbraio, in occasione del Martedì Grasso, ecco il doppio Carnevale Danzante al Centro Polifunzionale Don P.G. Ferrero e al Centro Leimon a cura di Moncalieri Terza Età - Moncalieri per le Persone. Sabato 21 febbraio sarà la volta del Carnevale di Revigliasco in piazza Sagna, mentre domenica 22 febbraio è in programma la sfilata dei carri allegorici in via Postiglione a cura di Pro Loco Moncalieri, momento clou delle celebrazioni.