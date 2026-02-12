Accampamenti e degrado in Circoscrizione 2, scatta l’interpellanza sul rischio sanitario

Rischio sanitario dovuto ai camper stanziali. Il Gruppo consiliare “Noi Progettiamo per la 2”, con i consiglieri Davide Schirru e Marco Rizzonato, ha presentato un’interpellanza per chiedere all’amministrazione chiarimenti e interventi urgenti in merito alla presenza di accampamenti improvvisati sul territorio.

Nel documento presentato in Circoscrizione i consiglieri evidenziano come in diverse aree (specie a Mirafiori) siano presenti camper e furgoni utilizzati come insediamenti stanziali. Una situazione che, secondo quanto riportato, comporterebbe l’accumulo di rifiuti e, in alcuni casi, l’espletamento di bisogni fisiologici all’aperto.

Tra le criticità segnalate, il potenziale rischio per la salute pubblica: “La presenza di rifiuti e deiezioni può comportare la diffusione di malattie - precisano Schirru e Rizzonato -, anche attraverso insetti e roditori che agiscono come vettori”. Un rischio che, secondo i firmatari, aumenterebbe ulteriormente nei periodi di temperature elevate.

La risposta di Amiat

Problema ben noto anche ad Amiat. Le zone interessate sono: alcuni tratti di corso Salvemini, via Rubino, via Boston angolo via Gorizia e corso Tazzoli. Secondo l’azienda, le criticità igieniche sarebbero riconducibili alla presenza di persone senza fissa dimora divenute nel tempo “stanziali”.

Nella risposta si legge come i siti vengano monitorati quotidianamente dai responsabili territoriali, che attivano interventi di rimozione dei rifiuti e di bonifica igienica, compatibilmente con le condizioni di sicurezza pubblica. Le operazioni comprendono l’utilizzo di “lava-urinatoi” dotati di lancia ad alta pressione con acqua calda e disinfettante, per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. Amiat sottolinea tuttavia che la problematica “deve essere affrontata su più piani” dalle amministrazioni competenti, evidenziando come la soluzione definitiva non rientri esclusivamente nelle proprie competenze.

Derattizzazione in arrivo

Tra fine luglio e agosto 2025 era già stato attivato un ciclo di derattizzazione e deblattizzazione nell’area di corso Tazzoli compresa tra Scarsellini e via Poma. A seguito di un confronto tra Comune e Amiat, è stato poi disposto l’avvio del servizio di derattizzazione anche in corso Tazzoli, nel tratto di parcheggio compreso tra il civico 78 e via Poma, e in corso Salvemini, nel tratto di parcheggio-alberata tra l’interno 19 e via Guido Reni.