Diciannove volte A&T, all’Oval il futuro viaggia su un taxi senza conducente mentre l’AI seleziona banane mature

Quattromila tecnologie esposte per quasi 400 espositori. Ecco alcuni dei numeri con cui si presenta la diciannovesima edizione di A&T Torino, fiera che all’Oval accendo un faro su automazione e frontiere innovative per l’industria manifatturiera. Tre giorni, fino al 14 febbraio, con decine e decine di stand che mettono in mostra quel che c’è di nuovo, in vetrina.