Stupinigi, il cadavere di una donna ritrovata nei pressi della Palazzina: era scomparsa da un mese

Un giallo andato avanti per tutto il tardo pomeriggio, prima che in tarda serata emergesse la verità, quando nei pressi della Palazzina di Stupinigi è stato ritrovato, in una zona boschiva tra Vinovo e Nichelino, il corpo senza vita di una donna di Piobesi Torinese che risultava scomparsa da un mese.

Scoperta in tarda serata

A fare la scoperta, i carabinieri e i vigili del fuoco che qualche ora fa avevano avviato le ricerche. A quanto si apprende a segnalare l’assenza della donna sarebbe stato il figlio della donna con una chiamata al 112. Gli approfondimenti successivi hanno poi condotto ad una verità terribile. "E' partita per un viaggio", avrebbe detto in un primo tempo l'uomo, salvo poi condurre lui gli investigatori sul luogo in cui il corpo era stato sepolto.

Il figlio cambia versione

"L’ho trovata morta. Vi porto dove l’ho seppellita", avrebbe detto ai carabinieri. Ma resta ancora il mistero, se la donna sia morta per cause naturali o a causa di un omicidio. I militari dell'Arma stanno ancora investigando per fare chiarezza sulla vicenda.