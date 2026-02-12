Vendetta a passo di danza nello spettacolo "Tango, Monsieur?" della compagnia Non Fate Caso a Noi

Per Amanda, Clelia, Marisa e Stefania la vendetta è un piatto che va servito freddo, a suon di baci e carezze e… a passo di tango. Sabato 14 febbraio alle 20.30, al Cecchi Point di Torino, la compagnia Non Fate Caso a Noi presenta ‘Tango, Monsieur?’ nuova produzione Rolling Theatre APS, che porta in scena la commedia, o ‘scherzo tragico in un prologo ed un epilogo’, di Aldo Lo Castro, con la regia di Flaminio Perez.

La trama

Anni ‘50. In una lussuosa villa di Taormina, quattro donne, molto diverse fra loro, scoprono di essere mogli o fidanzate dello stesso uomo, Marco, donnaiolo impenitente. E’ stato lui a convocarle, sicuro di scatenare una furibonda lite. Ma le cose non vanno come sperava... O forse sì? A cercare di destreggiarsi in questo caos, attore e spettatore allo stesso tempo, il povero maggiordomo.

Frizzante, divertente, perfida, questa black comedy esplora fra equivoci e colpi di scena, fra il grottesco, il comico, la farsa e la critica sociale, alcuni degli istinti più viscerali dell’essere umano. E mostra che cosa si sia disposte e disposti a fare per amore. E non solo per amore dell’altro, ma anche, e forse soprattutto, per amore di se stessi. Uno spettacolo in cui la passione, o meglio le passioni, muovono i personaggi, con le quattro donne pronte a diventare protagoniste delle loro vite. In qualunque modo e con qualunque mezzo.

Quale modo migliore per passare San Valentino?

“Mettere in scena questo spettacolo per me è un atto d’amore, per tanti motivi - racconta il regista, Flaminio Perez -. Prima di tutto perché è praticamente nato con la compagnia, è stato il nostro secondo spettacolo e sono più di otto anni che lo portiamo in scena. Quindi per me è un tributo d’amore per il mio percorso come regista e per il nostro percorso come compagnia. In secondo luogo questo per me questo è un testo che, pur in chiave ironica e grottesca, parla d’amore. Io ho sempre interpretato Marco come un uomo che ama, tanto, forse troppo, ma sceglie l’amore, fino alla fine. E poi, cosa che per me ha un grande significato, Aldo Lo Castro è stato un maestro molto importante per me, e quindi è anche un tributo d’amore e riconoscenza nei suoi confronti”.

L'evento fa parte della rassegna ‘CORRELAZIONI SPURIE - 7 peccati teatrali’, organizzata in collaborazione con ArTeMuDa APS e Cecchi Point - Casa del Quartiere, dedicata quest’anno al tema del femminile in tutte le sue forme.

Per info: https://tinyurl.com/correlazionitango