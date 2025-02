C'è un dirigibile per droni "pigri", ma anche un occhio attento che scruta il cioccolato: ecco le curiosità di A&T 2025 [VIDEO e FOTO]

Per farsi conquistare dall'edizione 2025 di A&T (la diciannovesima, per la fiera dedicata a innovazione e automazione), bisogna passeggiare tra le corsie degli stand all'Oval e guardarsi intorno con gli occhi da bambini.

Perchè uscendo dalla veste "professionale", che contraddistingue quasi tutti i presenti all'evento b2b, si scoprono attrazioni e curiosità davvero particolari. Bracci meccanici che si muovono da soli, attrezzi insoliti e dall'uso curioso, ma anche veri motivi di stupore: oltre ai taxi che si guidano da soli e all'intelligenza artificiale che riconosce se le banane sono mature ci sono dirigibili che trasportano droni, occhi specializzati che osservano la cioccolata, ma addirittura un'orchestra composta da attrezzi tecnologici, diretti da un braccio meccanico.







Ma andiamo con ordine. Si chiama Inventio.ai ed è di Fossano l'azienda che ha messo a punto una tecnologia a intelligenza artificiale in grado di tenere d'occhio i nastri trasportatori e controllare se i prodotti che vengono spostati sono perfetti o hanno dei problemi. Nella loro configurazione in fiera, in particolare, collaborano con la Venchi per osservare il passaggio delle tavolette di cioccolato. "Addestrate in maniera adeguata - spiegano - le nostre tecnologie sono in grado di osservare se la scatola ha difetti, ma anche di classificare le anomalie. Inoltre, verifica che l'etichetta sia incollata nella maniera giusta, riportando la data di scadenza corretta e in maniera leggibile, senza sbavature o altro.





Presso il Cim 4.0, invece, si trova la start up torinese XOvery, che si è inventata un dirigibile in grado di trasportare con sé droni "pigri". Agganciandoli ai "palloni gonfiati", infatti, i droni possono funzionare e fare riprese senza preoccuparsi di consumare le batterie con il movimento di volo. "Possono arrivare fino a 5 giorni di autonomia - spiega Alice -, si installano ovunque e possono fare riprese continuative senza che ci sia la necessità della presenza di un operatore a terra". Le applicazioni sono pressoché a 360 gradi: "Sicurezza, monitoraggio, ma anche controlli ambientali o eventi, per riprese e fotografie. Fino alla pubblicità".