Torino sempre più in orbita: la Tyvak International sale a bordo di "Farinella" per difendere la Terra dagli asteroidi

Ancora più Torino in orbita. La Tyvak International si conferma infatti partner di fiducia per l’Agenzia Spaziale Europea con la firma del contratto per lo sviluppo di “Farinella”, il primo CubeSat 6U della missione Ramses dell’ESA verso l’asteroide Apophis, supportato dall’Agenzia Spaziale Italiana, e dedicato allo scienziato Italiano Paolo Farinella. A valle della chiusura della Critical Design Review (CDR) a gennaio 2026, l’azienda approccerà ora la fase di implementazione in vista della consegna del satellite e il lancio della missione, previsto per il 2028. Il progetto rappresenta un nuovo traguardo per l’azienda e conferma la continuità produttiva avviata con Milani, il CubeSat già realizzato per la missione Hera.

Studiando l'asteroide

Questa missione rappresenta un’attività chiave nel programma Space Safety dell’ESA e studierà l’asteroide Apophis durante il suo flyby terrestre previsto per il 13 aprile 2029, quando passerà a una distanza dalla terra inferiore all’orbita geostazionaria. Un evento raro che offre un’opportunità unica per studiare i possibili effetti dell’interazione gravitazionale terrestre sulla struttura di un asteroide, raccogliere immagini e dati scientifici che consentano di raffinare i modelli matematici migliorando così la capacità di difenderci da oggetti potenzialmente pericolosi.

Rischio scampato

Se in passato era considerato possibile rischio di impatto, Apophis oggi non rappresenta più una minaccia diretta, quanto invece un laboratorio naturale unico per studiare il comportamento e la struttura di questi corpi celesti. La vicinanza alla Terra potrebbe infatti causarne l’alterazione della morfologia interna ed esterna soggetta all’interazione gravitazionale. All’interno del satellite RAMSES sviluppato da OHB Italia, Farinella costituirà uno dei due CubeSat di bordo chiamato a investigare attraverso un radar a bassa frequenza il sottosuolo dell’asteroide. Il CubeSat sarà inoltre equipaggiato con Horus, uno strumento ottico che svolge anche la funzione di camera di navigazione, e con Vista, un rivelatore di polveri già presente su Milani. L’intento è di raccogliere quanti più dati possibili di diversa natura, al fine di fornirli alla comunità scientifica per ampliare le conoscenze di questi corpi e migliorare le tecniche di difesa planetariaTyvak International si inserisce nuovamente come guida di un consorzio europeo di aziende e università coinvolte nel progetto su mandato dell’ESA, che conferma la fiducia nelle sue capacità ingegneristiche e operative, nonché nelle competenze nel ramo dei piccoli satelliti ad alta complessità capitalizzata con l’expertise di Milani. Il suo contributo diretto a una delle sfide scientifiche più rilevanti della space economy contemporanea pone l’azienda come protagonista nella protezione del pianeta dai rischi provenienti dallo spazio mettendo a sistema innovazione, affidabilità e collaborazione internazionale.

Fabio Nichele amministratore delegato di Tyvak International, commenta: "Siamo entusiasti di affrontare la sfida di consegnare una piccola sonda spaziale che possa dare un grande contributo allo studio dell'asteroide Apophis durante il suo storico fly-by ravvicinato alla Terra. Questa missione evidenzia la forza della collaborazione industriale europea e sottolinea come piccoli satelliti innovativi possano svolgere un ruolo chiave nell'avanzamento della Scienza, della difesa planetaria, in ottica di salvaguardia del nostro pianeta. La missione RAMSES rappresenta per Tyvak International un’ulteriore opportunità di portare i micro-satelliti a un nuovo livello di complessità scientifica dimostrando come possano giocare un ruolo chiave anche in missioni deep-space ad altissimo valore strategico".