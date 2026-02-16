Un francobollo in memoria di Piero Gobetti: "Il suo pensiero libero ha valore eterno". In arrivo Mattarella

Un francobollo in memoria di Piero Gobetti, a cento anni dalla sua morte. Grande cerimonia questa mattina al teatro Carignano di Torino, dove è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I presenti

Presenti in sala - tra gli altri - l'ex ministro Elsa Fornero, il giornalista Corrado Augias, il presidente ed il direttore del Museo Egizio Evelina Christillin e Christian Greco, il Questore Massimo Gambino, gli assessori comunali Francesco Tresso, Jacopo Rosatelli e Rosanna Purchia, il Cardinale Roberto Repole, il governatore Alberto Cirio ed il sindaco Stefano Lo Russo. Per il mondo produttivo, il presidente di Unione Industriali Torino, Marco Gay.

La figura

In attesa dell'arrivo del Capo dello Stato, sul palco è stato emesso l'annullo filatelico del francobollo commemorativo dedicato a Piero Gobetti, che domani sarà disponibile in tutti gli uffici postali d'Italia. L’intellettuale è stato ricordato oggi con un francobollo “B” del ministero del Made in Italy, nel centenario trascorso dalla morte. Decesso avvenuto a ventiquattro anni, quando era in esilio a Parigi.

"Pensiero libero valore eterno"

"Come Poste Italiane - hanno detto dal palco - vogliamo un celebrare pezzo di storia: quando parliamo di pensiero libero, ci sentiamo vicini e vogliamo celebrarlo come valore eterno".

Polito Piero, presidente centro studi Piero Gobetti, ha ricordato la figura dell' intellettuale antifascista che fondò numerose riviste. Sul palco anche il nipote Andrea. "Quello di Gobetti - ha osservato Polito - è un progetto di cerchio che non si chiude, nuove concezioni di modernità e libertà".