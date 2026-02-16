A Mirafiori polemiche e timori per l’installazione di un ripetitore 5G

A Mirafiori Nord, i residenti di strada del Barocchio stanno sollevando forti preoccupazioni per l’installazione di un nuovo ripetitore 5G di Iliad al civico 63/7/A. La richiesta di chiarimenti è arrivata tramite la Circoscrizione 2, con l’obiettivo di ottenere informazioni sulle autorizzazioni rilasciate e una valutazione dell’impatto elettromagnetico sulla popolazione residente.

“Garantiamo la salute”

A formalizzare la richiesta ci ha pensato il coordinatore della II Commissione, Alessandro Nucera, sottolineando la necessità di garantire la tutela della salute dei cittadini, con riferimento particolare ai livelli di esposizione ai campi elettromagnetici generati dalla tecnologia 5G. “La nostra preoccupazione - ha spiegato Nucera - è soprattutto per chi abita nella zona limitrofa all’intervento”.

La replica di Arpa

Dalla risposta di Arpa Piemonte emerge che l’impianto ha ottenuto parere favorevole il 23 ottobre 2025, a seguito delle simulazioni di impatto elettromagnetico. Secondo Arpa, le abitazioni vicine, tutte con un massimo di tre piani fuori terra, sono interessate da valori stimati di circa 3 V/m, ampiamente inferiori al valore di attenzione di 15 V/m previsto dalla normativa.

L’agenzia regionale ha inoltre precisato che la tecnologia 5G installata al momento utilizza antenne statiche nella banda dei 700 MHz, precedentemente dedicata ai segnali televisivi, e non sono implementate antenne attive sulle frequenze superiori ai 3 GHz.