Parcheggi brevi di fronte alle farmacie: Torino ci pensa ma la strada è ancora lunga

Le farmacie di Torino potrebbero avere uno stallo riservato ai clienti. La strada è ancora lunga ma è in fase di studio da parte degli uffici comunali, soprattutto per quanto riguarda il lato normativo. La proposta era stata fatta a settembre dalla consigliera della circoscrizione 1 Grazia Poggio, che aveva presentato una mozione approvata poi da tutto il consiglio in cui chiedeva di valutare l'idea di permettere la sosta gratuita per 15 minuti ai clienti delle farmacie in apposite strisce gialle.

Federfarma favorevole

La proposta è vista con favore dai farmacisti che, come ricordato in commissione mobilità dal direttore di Federfarma Torino Andrea Colombo: "Non sono solo esercizi commerciali ma presidi socio sanitari di prossimità" e la sosta breve gratuita faciliterebbe il loro utilizzo.

"Politicamente è una richiesta che sostengo" ha commentato l'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta. Ma la strada appare ancora lunga, soprattutto per incertezze normative. Il codice della strada, infatti, non contempla esplicitamente che i comuni possano instaurare stalli di questo tipo, e l'amministrazione di Torino non vuole incorrere in eventuali illeciti.

Strada lunga e in salita

"Ci dobbiamo muovere all'interno del codice della strada - ha spiegato Foglietta - per questo ci prendiamo ancora un po' di tempo e torniamo qui con una proposta che metta d'accordo tutti".

A tendere la mano potrebbe essere la senatrice torinese Paola Ambrogio, che si è proposta di presentare un emendamento in merito in Parlamento, per facilitare i comuni nel prendere decisioni di questo tipo.