Carnevale di Ivrea, sanitari del 118 allertati per tutta la manifestazione

Per tutta la durata del Carnevale di Ivrea, un infermiere del 118 sarà presente nella sala di coordinamento interforze attiva in città, dove si coordina la sicurezza sotto il profilo tecnico e sanitario.

Nella stessa sala operano le forze dell’ordine, la polizia municipale, i vigili del fuoco e gli organizzatori del Carnevale. Il lavoro congiunto consente un monitoraggio costante della manifestazione e una gestione tempestiva delle eventuali criticità.

Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, il rappresentante del 118 lavora in collaborazione con la Croce Rossa e Ivrea Soccorso, le due associazioni impegnate sul campo nelle attività di soccorso nelle aree interessate dal Carnevale attraverso le proprie risorse dislocate sul territorio.

Al 118 spetta un ruolo di coordinamento logistico-sanitario. L’infermiere presente in sala per tutta la durata della manifestazione, dislocato dalla Centrale Operativa del 118 di Torino con cui è in contatto, coordina, per esempio, eventuali trasferimenti dei feriti che necessitino ospedalizzazione.

Si tratta di un protocollo operativo che la Centrale Operativa del 118 adotta in occasione di molti grandi eventi. E dunque anche nel caso del carnevale di Ivrea, una manifestazione che interessa l’intera città, con possibili ripercussioni anche sulla gestione dell’attività ordinaria dell’emergenza sanitaria di Azienda Zero.

Il lavoro interforze tra enti consente una gestione rapida e coordinata delle emergenze, sia in caso di interventi sul posto sia per garantire il transito dei mezzi di soccorso lungo le vie cittadine.