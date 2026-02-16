 / Cronaca

Cronaca | 16 febbraio 2026, 09:50

Ladri di pneumatici di nuovo in azione, "spolpata" una Alfa Romeo

La vettura era parcheggiata in corso Racconigi

Auto finita nel mirino dei ladri

Auto finita nel mirino dei ladri

Ennesima Alfa Romeo "cannibalizzata" dai ladri di gomme a Torino. Nelle scorse ore i predoni hanno preso di mira un vettura del modello Stelvio grigio scuro, parcheggiata in corso Racconigi 236.

Auto in sosta sui mattoni

I malviventi hanno smontato tutti i pneumatici della macchina, lasciandola poi sospesa in sosta sui mattoni. A denunciare l'ennesimo furto è il capogruppo ai Moderati della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera.

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi raid di vetture tra Mirafiori e Santa Rita, da via Gaidano a corso Tazzoli e corso Sebastopoli.

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium