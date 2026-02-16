Ladri di pneumatici di nuovo in azione, "spolpata" una Alfa Romeo

Ennesima Alfa Romeo "cannibalizzata" dai ladri di gomme a Torino. Nelle scorse ore i predoni hanno preso di mira un vettura del modello Stelvio grigio scuro, parcheggiata in corso Racconigi 236.

Auto in sosta sui mattoni

I malviventi hanno smontato tutti i pneumatici della macchina, lasciandola poi sospesa in sosta sui mattoni. A denunciare l'ennesimo furto è il capogruppo ai Moderati della Circoscrizione 2 Alessandro Nucera.

Nelle ultime settimane si sono verificati diversi raid di vetture tra Mirafiori e Santa Rita, da via Gaidano a corso Tazzoli e corso Sebastopoli.