Valanga a Courmayeur: due le vittime, un ferito molto grave portato a Torino

Si aggrava il bilancio della valanga del Canale del Vesses, sopra Courmayeur, in Valle d’Aosta, avvenuta nella mattina di oggi, domenica 15 febbraio.

Ferito in gravi condizioni alle Molinette

E' morta anche una seconda persona: era stata trasporta al pronto soccorso in condizioni gravi e lì è deceduta. L'altro ferito, molto grave, è stato portato trasferita alle Molinette di Torino. Il bilancio dei soccorritori, dunque, ad operazioni concluse (in cui non risultano altre persone coinvolte) è di due morti, oltre ad un ferito, quasi certamente di nazionalità francese. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Sagf di Entrèves.

Una quindicina i soccorritori impegnati

Sul posto hanno operato 15 soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, 3 unità cinofile, 2 elicotteri, 2 ambulanze 118 ed è stato allestito in hangar a Courmayeur un Pma, Posto Medico Avanzato, per le azioni mediche in loco e per l'assistenza ad eventuali ulteriori persone coinvolte. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus della Valle d'Aosta.