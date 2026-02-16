 / Cronaca

Sempre più tragico il bilancio della valanga di ieri: è morto anche il terzo escursionista coinvolto

Oltre alle due vittime già registrate ieri, anche il 35enne francese portato al Giovanni Bosco è deceduto nella mattinata di oggi francese

E' morto questa mattina al Giovanni Bosco il terzo escursionista coinvolto nella valanga sopra Courmayeur

Sale a tre il conto delle vittime della valanga che si è verificata ieri mattina nella zona sopra Courmayeur. Se infatti fin dalle prime ore erano stati due i morti nella tragedia, un terzo ferito grave era stato portato a Torino, al Giovanni Bosco.



Si tratta di un francese di 35 anni che, però, questa mattina è deceduto, aumentando ancora il bilancio terribile di quanto accaduto in quota.

L'escursionista transalpino era stato estratto in ipotermia grave e arresto cardiaco. Trasferito all'ospedale Giovanni Bosco, era stato sottoposto a tecniche di rianimazione in sala operatoria mediante supporto e riscaldamento extracorporeo messo in atto dall' equipe dei cardiochirurghi diretti dal dottor Matteo Attisani e degli anestesisti rianimatori diretti dal dottor Roberto Balagna.

redazione

