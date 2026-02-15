Ladri d'auto di nuovo in azione lungo le strade di Nichelino

Non è uno scherzo di Carnevale, come quello poco piacevole successo due domeniche fa allo sfortunato proprietario di una Golf Grigia, rubata non lontano da via Torino durante la sfilata dei carri. Sono giunte nuove segnalazioni di furti d'auto nella zona di Nichelino.

Il fenomeno delle vetture "spolpate"

Come successo altre volte, si tratta di veicoli lasciati in sosta lungo le strade, con gli automobilisti che si sono ritrovati la vettura "spolpata" o depredata delle gomme durante la notte, quando non rubata. Se nel recente passato, erano state le Fiat Panda ad essere prese di mira, forse perché i loro pezzi sono particolarmente comuni e utili per il 'mercato nero' dei ricambi (o per qualche carrozziere troppo scaltro), ora si è saliti decisamente di livello.

Nel mirino dei ladri ora le Alfa Romeo

Gli ultimi due episodi hanno riguardato delle Alfa Romeo, una delle quali un Tonale, auto di valore ben maggiore delle Panda e molto meno vendute dello storico marchio Fiat. Una escalation che non sembra promettere nulla di buono: le forze dell'ordine stanno investigando, sperando di recuperare indizi utili dalle telecamere di zona, ma è probabile che questi ladri, oltre ad aver agito col favore delle tenebre, abbiano messo in atto stratagemmi utili per non essere riconosciuti.