Barattolo, Ricca accusa: "Suk di Via Carcano ancora senza controlli"

“Grazie alla Lega il mercato di Via Carcano è finalmente chiuso ma stamattina la situazione era invariata: nessun presidio delle Forze dell’Ordine e sui marciapiedi ancora merci di dubbia provenienza. Siamo stanchi delle prese in giro e tolleranza verso chi occupa illegalmente le strade", attacca Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega in Piemonte.

"Chiederemo conto al sindaco"

"Domani in Sala Rossa chiederò a Stefano Lo Russo di rendere spiegazioni su quanto riscontrato nella giornata di oggi a seguito di un sopralluogo. Siamo pronti a governare Torino e cancellare scene come queste”, ha concluso l'esponente del Carroccio.

"Sul Barattolo di via Carcano assistiamo all’ennesima figuraccia della destra che in Regione ha limitato le giornate di apertura. L’assessore Marrone vuol candidarsi a sindaco di Torino per risolvere problemi che lui stesso ha creato", attaccano Alberto Unia (consigliere regionale M5S) e Francesco Lauria (consigliere M5S in Circoscrizione 7). "Meno comunicati, più responsabilità: la Regione smetta di scaricare su Torino le conseguenze delle proprie scelte e si assuma fino in fondo ciò che ha deciso sul Barattolo".