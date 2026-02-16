Pavarolo, un uomo di 95 anni viene travolto dal trattore su cui stava lavorando: in codice rosso all'ospedale

Dramma questa mattina a Pavarolo, dove un uomo di 95 anni è stato travolto dal trattore su cui stava lavorando. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 in via Tetti Aprà. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero. L'uomo stava lavorando su un campo di proprietà della famiglia.



Ancora da verificare causa e dinamica dell'incidente. Possibile che il trattore abbia travolto l'anziano perché non era stato ben innestato il freno a mano.

L'uomo è stato portato in ambulanza al Giovanni Bosco in codice rosso. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal.