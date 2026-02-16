 / Cronaca

16 febbraio 2026

Pavarolo, un uomo di 95 anni viene travolto dal trattore su cui stava lavorando: in codice rosso all'ospedale

L'anziano soccorso dai sanitari del 118 in via Tetti Aprà 22. E' stato affidato alle cure dei medici del Giovanni Bosco

Un uomo di 95 anni è stato travolto dal trattore su cui stava lavorando

Dramma questa mattina a Pavarolo, dove un uomo di 95 anni è stato travolto dal trattore su cui stava lavorando. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 in via Tetti Aprà. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 di Azienda Zero.  L'uomo stava lavorando su un campo di proprietà della famiglia.

Ancora da verificare causa e dinamica dell'incidente. Possibile che il trattore abbia travolto l'anziano perché non era stato ben innestato il freno a mano.

L'uomo è stato portato in ambulanza al Giovanni Bosco in codice rosso. Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

redazione

