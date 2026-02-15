Minimarket sotto la lente della Polizia Locale, 24 denunce a Mirafiori nel 2025

In Circoscrizione 2 si alza il livello dei controlli su minimarket, chioschi e distributori automatici h24: nei primi undici mesi del 2025 sono state elevate ben 31 sanzioni, di cui 24 contro i minimarket, una per i distributori automatici e 6 per i chioschi. Un dato che racconta non solo il peso delle violazioni sul territorio, ma anche l’attenzione costante delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e rispetto delle norme.

Infrazioni fiume

Le infrazioni più frequenti riguardano la vendita di alcolici fuori dagli orari consentiti, inosservanze igienico-sanitarie e cartelli informativi non conformi. Tra i casi più significativi, corso Sebastopoli 155/e registra cinque sanzioni e due denunce, mentre via Monastir 2/d ne conta quattro, due delle quali relative alla vendita di alcolici fuori orario. Altri minimarket, come quelli di corso Unione Sovietica 590/c e via Barletta 45/a, sono stati sanzionati per analoghe violazioni.

Distributori e chioschi

Non solo i minimarket: i distributori automatici hanno ricevuto una sanzione in via Carlo del Prete 84/b per vendita di alcolici in fascia vietata. I chioschi, invece, sono stati multati sei volte in corso Sebastopoli 182/b per occupazione abusiva di suolo pubblico, mancata sorveglianza e vendita di alcolici oltre l’orario consentito. Tutte le violazioni accertate sono state segnalate al Suap per l’avvio dei procedimenti amministrativi, ma al momento non risultano provvedimenti di diffida, sospensione o revoca delle licenze. L’ipotesi di vietare la conservazione di bevande alcoliche nei frigoriferi dei minimarket - proposta dal consigliere dei Moderati, Alessandro Nucera, autore dell’interpellanza - non è stata al momento considerata, anche perché, risponde in una nota l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, “esperimenti simili in altre città hanno incontrato problemi di legittimità”. Ma intanto l’aumento dell’attenzione su alcune categorie sembra aver prodotti i primi risultati. “Prendiamo per positivo - ha replicato Nucera -, l’aumento dei controlli che con alcune limitazioni (vedi la vendita di alcolici e bevande in vetro) ha prodotto dei risultati”.