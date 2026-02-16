Cinema Verticale: una serata dedicata a Walter Bonatti

Giovedì 19 febbraio Cinema in Verticale 2026 torna al Cinema Comunale di Condove con una serata interamente dedicata a una delle figure più significative dell’alpinismo italiano del Novecento, Walter Bonatti. Sarà presentato il documentario “Walter Bonatti a Bardonecchia”, firmato dal regista Riccardo Topazio, che racconta con materiali storici, testimonianze, fotografie e filmati d’epoca il periodo che Bonatti trascorse nella località alpina di Bardonecchia.

Già celebre a livello internazionale per le sue imprese alpinistiche e per la partecipazione alla storica spedizione italiana al K2 nel 1954, Walter Bonatti fu chiamato all’inizio del 1955 dal Comune di Bardonecchia a svolgere l’attività di guida alpina e maestro di sci. In quel periodo, Bonatti – reduce sia dai grandi successi che da importanti vicissitudini personali legate alla montagna – fu accolto dalla comunità locale, che gli conferì la cittadinanza onoraria il 24 agosto del 1955. Rimase legato al territorio per due anni, un periodo che il documentario esplora con rigore e umanità, mettendo in luce il rapporto tra il protagonista e la comunità bardonecchiese.

“Walter Bonatti a Bardonecchia” è un film documentario che combina contributi filmati dell’epoca, immagini d’archivio e testimonianze per restituire al pubblico un affresco intimo e storico di questo capitolo della vita di Bonatti, sottolineando l’importanza del legame tra l’alpinista e il territorio montano che lo accolse.

La serata sarà introdotta dal regista Riccardo Topazio, autore e regista del documentario, con musica originale composta da Franco Bella. Topazio guiderà il pubblico attraverso le storie e le immagini che compongono il film, offrendo un contesto narrativo e culturale che arricchisce l’esperienza cinematografica e invita a una riflessione sul ruolo della memoria, dell’identità alpina e della comunità nelle storie di montagna.

La proiezione si inserisce nel calendario di Cinema in Verticale 2026, la rassegna dedicata al cinema, alla cultura e agli sport di montagna, nata nel 1999 come anteprima del Valsusa Filmfest e in programma fino al 26 marzo in diversi comuni della Valle di Susa e dell’area metropolitana torinese.Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito www.valsusafilmfest.it

L’associazione Valsusa Filmfest organizza Cinema in Verticale in collaborazione con l’associazione Gruppo 33 di Condove, con i CAI di Almese, Bussoleno e Giaveno, con i Comuni e le realtà associative coinvolte, con il patrocinio della Unione Montana ValleSusa.