All'Osteria Rabezzana, il concerto dei Federico Ponzano Quartet

All'Osteria Rabezzana mercoledì 8 aprile alle ore 21.30 il concerto Broadway & dintorni del Federico Ponzano Quartet.



Le grandi melodie di Broadway, del cinema e del musical americano, trasformate in materia viva per l’improvvisazione jazz con arrangiamenti originali, interplay e un sound che unisce tradizione e modernità: swing, ballad, groove e libertà espressiva si intrecciano in un racconto coerente e dinamico capace di parlare sia al pubblico jazz che agli amanti del musical e della grande canzone americana.