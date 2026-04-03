All'Osteria Rabezzana mercoledì 8 aprile alle ore 21.30 il concerto Broadway & dintorni del Federico Ponzano Quartet.
Le grandi melodie di Broadway, del cinema e del musical americano, trasformate in materia viva per l’improvvisazione jazz con arrangiamenti originali, interplay e un sound che unisce tradizione e modernità: swing, ballad, groove e libertà espressiva si intrecciano in un racconto coerente e dinamico capace di parlare sia al pubblico jazz che agli amanti del musical e della grande canzone americana.
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Cultura e spettacoli | 03 aprile 2026, 11:53
All'Osteria Rabezzana, il concerto dei Federico Ponzano Quartet
Mercoledì 8 aprile
All'Osteria Rabezzana mercoledì 8 aprile alle ore 21.30 il concerto Broadway & dintorni del Federico Ponzano Quartet.
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