Al via il Festival dei Ragazzi, 571 studenti protagonisti della nuova sezione di “Chiavi di Lettura”

Il Festival della Letteratura “Chiavi di Lettura” si arricchisce quest’anno di una nuova e importante sezione: il Festival dei Ragazzi, una settimana interamente dedicata agli studenti e alle studentesse delle scuole chivassesi e del territorio, in programma dal 13 al 16 aprile prossimi nella Biblioteca MoviMente.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato all’Istruzione e Cultura del Comune di Chivasso e dal Mome, coinvolgerà 36 classi, per un totale di 571 ragazze e ragazzi, che incontreranno autori e autrici di narrativa contemporanea dedicata alle giovani generazioni.

Il percorso è già iniziato a febbraio con il primo appuntamento del Festival, che ha visto la partecipazione del già procuratore antimafia Pietro Grasso, riscuotendo grande entusiasmo tra gli studenti. Ma il cuore dell’iniziativa sarà dal 13 al 16 aprile, quando la Biblioteca MoviMente ospiterà 4 nuovi incontri con Giuseppe Assandri, autore di “Berlino 1936. Una storia di Luz Long e Jesse Owens”, Valeria De Cubellis, autrice di “Libere per Costituzione. Le 21 donne che hanno fatto l’Italia”, Chiara Grasso, autrice de “Il tasso e la bambina” e Valentina Chiarle, autrice de “Le volpi di Lubion e il pianeta Terra che verrà”. Per prepararsi al dialogo con gli autori, ogni classe ha ricevuto in dono una copia del libro, da leggere prima dell’incontro.

«Il Festival dei Ragazzi – ha spiegato il sindaco Claudio Castello - rappresenta un investimento concreto sulle nuove generazioni. Portare gli autori nelle scuole e in biblioteca significa offrire ai nostri studenti l’occasione di scoprire la lettura come esperienza viva, dialogica, capace di aprire orizzonti.»

«Abbiamo voluto un festival che non fosse solo un calendario di incontri, ma un percorso di partecipazione – ha aggiunto l’assessore alla Cultura e Istruzione Gianluca Vitale -. Donare i libri alle classi, permettere ai ragazzi di leggerli e arrivare preparati all’incontro con gli autori significa riconoscere loro un ruolo da protagonisti. La cultura si costruisce così: con curiosità, dialogo e condivisione.»