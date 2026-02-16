La Grazia, tour tra le location torinesi dell'ultimo film di Paolo Sorrentino

Venerdì 20 febbraio Film Commission Torino Piemonte organizza un evento speciale per promuovere le location che il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino ha utilizzato nel corso delle riprese de “La Grazia”, film d’apertura della 82. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia valso la Coppa Volpi all’attore protagonista Toni Servillo.



Un tour speciale, proposto esclusivamente per un giorno, per raccontare le riprese torinesi del film uscito in sala il 15 gennaio scorso e per promuovere ulteriormente la mostra fotografica “La Grazia. Immagini e Location della Torino di Paolo Sorrentino”, allestita presso Palazzo Chiablese con le immagini del set e del backstage scattate da Andrea Pirrello.



Il tour - cui si potrà prender parte gratuitamente su prenotazione - si articolerà in 3 diverse fasce orarie con partenza dall’Accademia delle Scienze, per poi visitare i Musei Reali di Torino (in particolare Palazzo Reale) e concludersi a Palazzo Chiablese, 3 luoghi del centro cittadino che sono appunto stati protagonisti delle riprese. I visitatori saranno accompagnati dai Volontari dell'Associazione Amici di Palazzo Reale.



Ospite d’eccezione di venerdì 20 febbraio sarà proprio il fotografo di scena Andrea Pirrello che potrà raccontare ai visitatori la sua esperienza professionale e, in particolare, il lavoro svolto sul set de “La Grazia”.

