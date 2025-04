L'associazione ApidiCarta 'torna in campo' per i bambini dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri

L'associazione ApidiCarta 'torna in campo' per l'ospedale Santa Croce di Moncalieri

Dopo l'iniziativa lanciata in occasione degli ultimi due Natali, con l'arrivo della Pasqua l'associazione ApidiCarta aps lancia una nuova occasione solidale per aiutare i piccoli pazienti ricoverati all'ospedale Santa Croce di Moncalieri: grazie alla collaborazione con la Pasticceria “I Dolci dell’Isola”, l’associazione propone una serie di golose creazioni, pensate per grandi e piccini, che permetteranno di sostenere il progetto “Questa pediatria mi sta a cuore”.

Rilanciato il progetto “Questa pediatria mi sta a cuore”

Sono disponibili diversi animaletti di cioccolata, ispirati al libro “Filastrocche in fattoria” di Chiara Comollo: sarà possibile portare a casa il proprio preferito tra agnello, pulcino, gallina e coniglio, il tutto con un’offerta minima di 8 euro.

Per chi desidera fare una donazione più generosa, ApidiCarta offre anche la possibilità di ricevere un animale di cioccolato insieme al libro “Filastrocche in fattoria”, con una donazione minima di 20 euro, oppure un tris di animaletti in cioccolato, con una donazione di 21 euro. Per una festa davvero speciale per tutta la famiglia, è disponibile anche la Focaccia di Pasqua all’albicocca, con un’offerta minima di 18 euro.

L'impegno per gli ospedali di Moncalieri e Carmagnola

Tutti i fondi raccolti saranno destinati al progetto “Questa pediatria mi sta a cuore”, realizzato in collaborazione con l’Asl To5, che ha l’obiettivo di finanziare l’attività di Pet Therapy per i bambini ricoverati all’ospedale di Moncalieri e l’acquisto di un ecografo mammario per l’ospedale di Carmagnola.

“Il nostro obiettivo è portare un po’ di gioia e speranza a chi vive momenti di difficoltà. Ogni singola donazione può fare la differenza nella vita di un bambino o di una mamma che si trova a dover affrontare una sfida difficile – commenta la presidente di ApidiCarta Chiara Pelassa - Ogni piccolo gesto conta e insieme possiamo realizzare un cambiamento significativo nelle vite di chi ha più bisogno”.

Le proposte pasquali di ApidiCarta saranno disponibili fino ad esaurimento scorte. Per maggiori informazioni e per fare la tua donazione è possibile visitare il sito ufficiale (www.apidicarta.it) o contattare il numero 338-5686986.