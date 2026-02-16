Madame in concerto Flowers Festival 2026 di Collegno

Si aggiunge un nuovo nome al programma della XI edizione di Flowers Festival: Madame.

La cantautrice, stella della scena rap urban italiana, sarà protagonista sui palchi dei principali festival italiani, con Madame Tour Estate 2026, arrivando sul palco di Flowers Festival la sera di lunedì 6 luglio nell’area spettacoli allestita nel cortile della Lavanderia a Vapore a Collegno.

Metrica sperimentale, flow accattivanti e capacità di cantautrice descrivono l’attitudine di Madame, un talento che fonde in modo naturale poesia di strada e letteratura, con testi taglienti ed espliciti.

Classe 2002, Madame si presenta fin dagli esordi, con l’uscita di “Sciccherie” nel 2018, come un innovativo atto di rottura, raggiungendo il successo mainstream nel 2021 con la partecipazione al Festival di Sanremo con “Voce” e con l’uscita del suo album di debutto MADAME con cui si aggiudica due Targhe Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone “Voce”, che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti per il miglior testo.

Oltre ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, ha collezionato finora 53 certificazioni tra platino e oro in soli 5 anni e ha conquistato il pubblico in un tour sold out culminato al Forum di Assago. Nel 2023 partecipa per la seconda volta al Festival di Sanremo con il brano “Il bene nel male”, contenuto nel suo secondo progetto discografico “L’AMORE”, pubblicato nel 2023.

Il tour è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music.