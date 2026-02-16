Nobraino: il concerto all'Hiroshima Mon Amour per il trentennale della band

A due anni di distanza dal loro ultimo album “Animali da Palcoscenico”, a venti dal loro primo disco ufficiale e a trenta dalla nascita della band, i Nobraino, “la più antica novità dell’indie italiano” (cit. Nobraino), tornano a solcare i palchi di mezza Italia approdando in via Bossoli 83 a Hiroshima Mon Amour la sera di giovedì 19 febbraio alle ore 22.



L’occasione è data dal ventennale del loro primo album ufficiale, ironia della sorte intitolato proprio “Best Of”, e dalla voglia di festeggiare venti (ma appunto forse anche trenta) anni fatti di live incendiari, aneddoti da tour, infinite cadute e risalite che ne fanno i veri underdog della scena musicale italiana.



Venti brani in scaletta e venti euro alla porta per vent’anni di storia, con tutto quello che ci può essere nel mezzo. Il frontman Lorenzo Kruger sull’argomento: “Nel 1996 ci siamo formati. Nel 2006 abbiamo fatto il primo disco. Ora dobbiamo farci due domande. La prima: festeggiamo il ventennale o il trentennale? Ma soprattutto, macchecca*** abbiamo fatto i primi dieci anni?”.

Un tour che toccherà alcuni tra i più storici music club della penisola, ripercorrendo gli episodi salienti della carriera della band e che verrà registrato per intero dal vivo per essere raccolto in un vero “Best of” di prossima uscita.