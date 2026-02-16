Da Aurora a Barriera, ventisei progetti per aiutare i negozi di vicinato

Sono 26 i progetti presentati per fare rinascere il commercio di Barriera di Milano ed Aurora, di cui tredici nel quartiere della Circoscrizione 6 ed altrettanti nella 7. A fornire i numeri l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, su sollecitazione del consigliere di Forza Italia Domenico Garcea.

I numeri

Al momento della chiusura del bando per gli aiuti ai negozi di vicinato, il potenziale contributo richiesto era di oltre 608mila euro. Nel dettaglio le richieste arrivano: otto da attività al dettaglio (alimentari, arredi, mobili antichi, abbigliamento, ferramenta); sei da farmacie; 12 da bar, ristoranti e tavole calde. Nel dettaglio per il primo gruppo sono previsti 196mila euro, 136mila per i locali con la croce verde e 275mila per le attività di somministrazione.

I dati della disoccupazione

"Per il bando - ha spiegato Chiavarino - l'assessorato al Commercio ha compiuto un'analisi socio-economica, che ha evidenziato tassi di disoccupazione pari al 13.7% in Aurora e 13.9% in Barriera di Milano, a fronte di una media cittadina pari al 10%". Andando a guardare nel dettaglio i giovani tra i 15 ed i 29 anni, nel quartiere della Circoscrizione 7 il 16.7% dei ragazzi/e è senza lavoro. Nella 6 la percentuale scende al 14.4%, a fronte di una media cittadina dell'11.2%.

Garcea (FI): "Mettere a disposizione risorse rimaste"

"Al momento della chiusura del bando, -ha replicato il forzista Garcea -sono stati utilizzati circa l’80% dei fondi disponibili: auspico che l’amministrazione trovi presto le modalità per riattivare una nuova procedura che permetta di mettere a disposizione le risorse rimaste".