Al Jazz Club Charlie Bird il sindaco Lo Russo incontra i cittadini di Borgo San Secondo

Si terrà oggi, lunedì 16 febbraio alle ore 18, presso il Jazz Club Charlie Bird di via Gioberti 1 a Torino, l’incontro pubblico con il sindaco Stefano Lo Russo dedicato ai cittadini di Borgo San Secondo. L’iniziativa sarà moderata dal consigliere comunale Angelo Catanzaro.

L’appuntamento rappresenta l’undicesimo incontro promosso dal gruppo consiliare del Partito Democratico nei quartieri della città insieme al primo cittadino, con l’obiettivo di ascoltare i cittadini, raccogliere proposte e confrontarsi sul lavoro che l’amministrazione sta portando avanti sul territorio.

Durante l’incontro verranno presentati gli interventi già realizzati nel quartiere e i progetti in corso, in un’ottica di dialogo diretto e partecipazione.

«Il confronto diretto con i cittadini è il cuore della nostra azione amministrativa» dichiara il consigliere comunale Angelo Catanzaro. «Abbiamo realizzato interventi importanti, ma sappiamo che c’è ancora molto da fare. Continuiamo a incontrare le persone nei quartieri per ascoltare, spiegare il lavoro svolto e costruire insieme le prossime priorità per la nostra comunità.»

L’incontro sarà aperto al pubblico fino alle ore 19.30, con uno spazio dedicato alle domande e al dialogo con i cittadini.