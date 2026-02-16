Centenario morte Gobetti, Nicco: "Esempio per chi crede nella libertà e nel rispetto dell'altro"

Il Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco ha partecipato questa mattina al Teatro Carignano di Torino alla cerimonia di apertura delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti, nato e cresciuto a Torino, dove visse e sviluppò la sua intensa attività intellettuale e politica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Gobetti, scrittore e giornalista, – dichiara Nicco – rappresenta ancora oggi un riferimento alto e attuale per chi crede nella libertà, nel pluralismo e nel coraggio delle idee. La sua lezione, nata e maturata nella Torino del primo Novecento, ci richiama alla responsabilità di custodire e rafforzare ogni giorno i valori democratici".

La presenza del Capo dello Stato ha conferito ulteriore solennità a una ricorrenza che appartiene profondamente alla storia piemontese e alla coscienza civile dell’intero Paese. "Ricordare Gobetti – conclude Nicco – significa ribadire che la libertà, in tutte le sue declinazioni, non è mai acquisita una volta per tutte, ma va difesa costantemente con impegno, cultura e rispetto dell'altro, di ogni persona".