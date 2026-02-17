San Secondo di Pinerolo, gli Alpini ripartono: verso un nuovo direttivo

Si sono riuniti venerdì 13 febbraio, all’Osteria dell’Orso di Prarostino, per gettare le basi del futuro del gruppo alpini di San Secondo di Pinerolo. Durante l’assemblea, il commissario Marco Buttigliero, membro del consiglio direttivo della sezione Alpini di Pinerolo, ha illustrato la situazione attuale e i passi compiuti per far ripartire le attività: “C’è un bel gruppo di persone che, in pieno spirito alpino, si sta mettendo in gioco. E questo fa presagire una ripartenza alla grande” introduce.

Il commissario era stato nominato dalla Sezione Ana di Pinerolo dopo le dimissioni – nella primavera del 2025 – dell’ex capogruppo Bruno Colomba, eletto a gennaio dello stesso anno. Buttigliero da settembre ha affiancato il vice capogruppo, Valter Ferrero, nel lavoro necessario per riprogrammare il futuro.

Alla riunione era presente anche la sindaca di San Secondo di Pinerolo, Adriana Sadone: “L’appoggio che l’Amministrazione comunale ci ha dimostrato è fondamentale per garantire continuità per un gruppo importante, che ha ormai settant’anni di storia” aggiunge Buttigliero.

Domenica 1° marzo alla Trattoria ‘I Piani’, nell’omonima località tra Prarostino e Bricherasio, si svolgerà un pranzo dedicato al tesseramento 2026: “Si proseguirà anche nelle settimane successive, e a fine marzo è prevista l’assemblea per l’elezione del direttivo – annuncia –. È già stata anche individuata una persona disposta ad assumere la guida degli Alpini di San Secondo”.