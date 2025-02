"Meloni fascista e nazista", dopo gli insulti a Stupinigi il leader dei Placebo finisce a processo

"Fascista", "nazista" e una serie di altri apprezzamenti. Così Brian Molko, frontman e cantante dei Placebo, nell'estate di due anni fa aveva insultato la premier Giorgia Meloni dal palco del concerto che con la sua band stava tenendo a Stupinigi, alle porte di Torino.



Un'uscita "rock and roll" che però non si è conclusa con la musica di quella sera (era l'11 luglio 2023): ne è seguita infatti una vicenda a colpi di carte bollate con il Ministero della Giustizia che nelle scorse ore ha scritto l'ultima puntata: via libera al processo per il cantante inglese. L'accusa è di vilipendio alle istituzioni e il rocker rischia una forte multa.