Teatro Regio, "Cover" è il primo appuntamento della stagione sinfonica "I concerti 2025"

In occasione del primo concerto parte anche "Non soli ma ben accompagnati”, il nuovo progetto di Filarmonica TRT dedicato ai ragazzi delle scuole. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di avvicinare bambini e ragazzi alla musica sinfonica: gli studenti potranno assistere ai quattro concerti della Filarmonica TRT in programma nella stagione “I Concerti 2024-2025”. Il progetto è proposto agli studenti di 20 scuole di Torino e provincia, selezionate tra elementari, medie e superiori. Gli studenti che desiderano partecipare potranno scegliere da chi farsi accompagnare, trasformando il concerto in un’esperienza condivisa, anche grazie alla tariffa agevolata dei biglietti (5 euro per i ragazzi e 15 per gli adulti). Per ogni concerto Filarmonica TRT mette a disposizione 400 posti destinati ai partecipanti del progetto, per un totale di 1600 presenze nell’arco dei 4 concerti della stagione 2024-2025. Ogni concerto sarà preceduto da un’introduzione aperta a tutti i partecipanti e tenuta da Eleonora Savini, violinista e divulgatrice musicale specializzata nei progetti rivolti ai giovani. Per partecipare al progetto “Non soli ma ben accompagnati” è possibile contattare Filarmonica TRT scrivendo a relazioniesterne@filarmonicatrt.it.