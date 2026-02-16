Altri fuochi sulla collina: la notte dei falò valdesi a Luserna San Giovanni

Oltre a quello ufficiale in località Stallè, saranno otto questa sera i falò organizzati da famiglie e cittadini valdesi a Luserna San Giovanni. Nei luoghi di accensione gli organizzatori devono garantire dispositivi di sicurezza, come la presenza di cisterne d’acqua, pompe ed estintori e comunicare l’iniziativa alla Polizia locale.

In località Castelluzzo ce ne sono in programma due, mentre uno verrà acceso alla Coustera, in zona strada Panoramica. Cinque fuochi bruceranno in località Giaime, a Ciò d’Mai, al Ciabot d’le masche di strada vecchia di San Giovanni, in strada del Saret e in strada Valleombrosa. Tutte zone sulla sinistra orografica del Torrente Pellice, perlopiù, nella zona collinare.

L’accensione è prevista tra le 20 e le 21.