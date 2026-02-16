Collegno celebra l'amore: consegnate le pergamene a 148 coppie per i 50 e 60 anni di matrimonio

Una sala gremita con tanta emozione e partecipazione ha fatto da cornice, sabato 14 febbraio – giorno di San Valentino – alla tradizionale cerimonia di consegna delle pergamene alle coppie collegnesi che hanno raggiunto un importante traguardo di vita matrimoniale.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale e ospitata nei locali dell’Unitre Collegno, ha registrato una partecipazione straordinaria: ben 48 coppie hanno festeggiato i 60 anni di matrimonio, mentre 100 coppie hanno celebrato i 50 anni di unione. A portare il saluto istituzionale sono stati il Sindaco Matteo Cavallone, l’Assessore alle Politiche Sociali Roberto Bacchin, il Presidente del Consiglio Comunale Enrico Manfredi e l’Assessore alle Politiche associative Gianluca Treccarichi.

Il Sindaco Matteo Cavallone ha sottolineato: «Celebrare insieme alle nostre coppie questi traguardi significa rendere omaggio a storie di vita fondate su rispetto, dedizione e responsabilità reciproca. In un tempo in cui tutto corre veloce, i vostri percorsi rappresentano un patrimonio di valori per l’intera comunità di Collegno. Grazie per l’esempio che continuate a offrire alle nuove generazioni.»

L’Assessore Roberto Bacchin ha aggiunto: «Questa cerimonia è uno dei momenti più sentiti del nostro calendario civico. Dietro ogni anniversario ci sono famiglie, sacrifici, affetti costruiti giorno dopo giorno. Come Amministrazione vogliamo riconoscere pubblicamente il valore sociale di queste unioni, che contribuiscono a tenere coesa la nostra comunità.»

La giornata si è svolta in un clima festoso e partecipato, con la consegna delle pergamene personalizzate e della foto ricordo della giornata alle coppie presenti e un caloroso applauso collettivo che ha accompagnato ogni premiazione.