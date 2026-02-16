Scuola, proclamati i vincitori di “Scatta il tuo Natale”

Proclamati i vincitori del concorso "Scatta il tuo Natale", promosso dall'assessorato regionale all'Istruzione e Merito guidato dal vicepresidente Elena Chiorino. Sono 43 le scuole primarie piemontesi pubbliche e paritarie che hanno aderito all’iniziativa, inviando le immagini dei lavori realizzati a scuola in occasione del Natale. Il premio è un contributo di 1.000 euro da spendere in visite didattico-educative a strutture culturali e scientifiche del Piemonte.

Sono otto le scuole piemontesi premiate, cui si aggiungono quattro insignite di premi speciali assegnati secondo le categorie: “Bianco Natale”, per l’originalità nella valorizzazione del tema della Natività; “Che idea fantastica!”, per l’originalità dell’invenzione artistica; “Non si butta via niente”, per l’elaborato che maggiormente utilizza materiale di recupero; “Tutti per uno, uno per tutti”, per l’elaborato in cui è più evidente il lavoro di gruppo.

Per assenza di domande sulla Provincia del Verbano Cusio Ossola, come da regolamento, le risorse residue, fino a esaurimento, sono state destinate secondo l’ordine di graduatoria a due scuole della città metropolitana di Torino, che ha registrato il maggior numero di istanze di partecipazione.

La dichiarazione

“Scatta il tuo Natale è un atto d’amore verso le nostre radici e la nostra identità. Attraverso gli occhi e la creatività dei bambini delle scuole primarie del Piemonte, rinasce ogni anno il senso più autentico del Natale: dalla tradizione alla condivisione, passando per il rispetto e il lavoro di gruppo” ha dichiarato il vicepresidente e assessore all’Istruzione e Merito della Regione Piemonte. Elena Chiorino. “Siamo orgogliosi di sostenere - anche quest’anno - iniziative che tengono al centro i valori fondanti della nostra Italia, valori che debbono essere trasmessi e custoditi già a partire dalle scuole. Premiare i ragazzi che hanno partecipato con i loro elaborati significa sia investire in cultura, sia dare ai bambini la possibilità crescere conoscendo e custodendo ciò che siamo. Quando i nostri bambini trasformano materiali semplici in opere piene di significato, ci ricordano che il futuro si costruisce così: con identità e appartenenza” ha concluso il vicepresidente.

L’elenco delle scuole vincitrici dell’edizione 2025-2026

Provincia di Alessandria: Scuola primaria “De Amicis” di Casale Monferrato

Provincia di Asti: Scuola primaria di Montemagno

Provincia di Biella: Scuola primaria di Benna

Provincia di Cuneo: Scuola primaria di Trinità

Provincia di Novara: Scuola primaria “Calvino” di Galliate

Città metropolitana di Torino: Scuola primaria di Ala di Stura e Scuola primaria paritaria Murialdo di Rivoli

Provincia di Vercelli: Scuola primaria di Cigliano

Premi speciali

Categoria “Bianco Natale”: Scuola primaria “B. Buozzi” di Brandizzo

Categoria “Che idea fantastica”: Scuola primaria di Villanova Mondovì

Categoria “Non si butta via niente”: Scuola primaria di Candelo

Categoria “Tutti per uno, uno per tutti”: Scuola primaria “G. Ballario” di Alice Castello

Ulteriori risorse per le borse di studio

La Regione Piemonte mantiene l’impegno assunto con gli studenti e le loro famiglie: oggi la Giunta ha approvato l’integrazione di ulteriori 11.593.260,69 euro di risorse regionali a favore di EDISU. Assieme all’ultimo riparto PNRR di fine 2025, lo stanziamento approvato oggi garantisce la copertura totale di tutti gli aventi diritto alle borse di studio di questo anno accademico 2025/2026.

Una decisione concreta che consente di assicurare la borsa a tutti gli studenti idonei non vincitori nelle graduatorie definitive, trasformando un diritto costituzionalmente riconosciuto in diritto pienamente esigibile in Piemonte.

Con l’approvazione del bilancio, la Regione mette così a disposizione le risorse necessarie affinché EDISU possa procedere rapidamente all’erogazione dei contributi, rafforzando in modo strutturale il diritto allo studio universitario in Piemonte.

«Avevamo preso un impegno chiaro e lo abbiamo mantenuto: lo dimostriamo con i fatti, senza farci dettare linee e priorità da pressioni esterne. Con questa delibera confermiamo che la Regione investe sui giovani e sul merito. Garantire la borsa a tutti gli idonei significa dare un segnale forte alle famiglie e rafforzare la fiducia nelle istituzioni: chi ha talento e volontà deve poter essere libero di studiare, senza ostacoli economici. È così che costruiamo il futuro del Piemonte e della nostra Nazione» dichiara Elena Chiorino, vicepresidente e assessore al Diritto allo Studio Universitario della Regione.