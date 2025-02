Nel 2025 un milione di euro agli antiabortisti, a Torino nuove proteste contro "Vita Nascente"

"Con i provita la donna è punita". Questo pomeriggio nuova protesta di "Non Una Di Meno Torino" e "Rete +194 Voci" davanti a Palazzo Lascaris per ribadire il no al Fondo Vita Nascente voluto dall'assessore regionale Maurizio Marrone. Nel 2025 la Regione ha deciso di stanziare un milione di euro a sostegno delle associazioni antiaborto.

"Uno spreco di soldi dati a pioggia", commentano le manifestanti che tornano a parlare di "elemosina attuata con i fondi pubblici". "Si paga l'affitto di qualche mese, - hanno spiegato ai microfoni - ma non si attivano progetti per l'assegnazione di una casa popolare. Si paga qualche ora di baby sitter, ma non si riducono le rette degli asili nido".

"Mentre i servizi sociali -continuano- vengono sempre più definanziati e svuotati, Marrone fa propaganda sulle difficoltà di vita delle donne e delle persone con utero. Ancora una volta alla Regione non interessa che venga difeso il diritto alla salute delle donne, ma soltanto per partoriscano "figli per la nazione".

Le proposte

Accanto alle critiche le manifestanti hanno fatto anche delle proposte. Con due milioni e 340mila messi sul Fondo Vita Nascente potrebbero essere finanziati 210 posti in asili nido per un anno oppure l'assunzione per un anno di 66 ostetriche/33 ginecologhe.