Via Val della Torre, marciapiede a pezzi: “Rischio cadute ogni giorno”

Marciapiede dissestato e pericoloso in via Val della Torre, all’altezza del civico 76. A segnalare la situazione è Paolo Biccari, cittadino attivo della Circoscrizione 5, che dopo aver raccolto le lamentele di diversi residenti ha effettuato un sopralluogo insieme a loro.

“Ho trovato il marciapiede in condizioni disastrose - spiega -. La situazione è drammatica: le centinaia di persone che transitano ogni giorno, anche per raggiungere la vicina fermata della linea 29, rischiano cadute quotidianamente”.

La segnalazione agli uffici competenti

Biccari ha inoltrato la segnalazione agli organi competenti chiedendo un intervento urgente di messa in sicurezza. L’obiettivo è ripristinare condizioni di sicurezza per pedoni, anziani e famiglie che percorrono quel tratto di strada.

“Ho scritto agli uffici - aggiunge -, con la speranza che anche questo marciapiede di periferia possa finalmente ritrovare una dimensione sicura. Ricordo che anche noi cittadini di periferia paghiamo le tasse come tutti”.

Disagi per chi prende il bus

Il tratto interessato è particolarmente frequentato anche per la presenza della fermata della linea 29, utilizzata quotidianamente da lavoratori e studenti. Le condizioni del marciapiede, tra buche e avvallamenti, rendono difficile il passaggio e aumentano il rischio di inciampi e cadute.

Ora i residenti attendono un riscontro e soprattutto un intervento rapido per mettere in sicurezza l’area.