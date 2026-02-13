Lavori sulla fognatura, cambia la viabilità in via Reiss Romoli e strada della Campagna

Modifiche temporanee alla circolazione in arrivo nella zona nord della città per consentire la realizzazione e l’allaccio di un nuovo tratto di fognatura alla rete principale. Da martedì 17 a sabato 21 febbraio 2026 sono previste variazioni alla viabilità in via Reiss Romoli e in strada vicinale della Campagna.

Nel dettaglio, lungo la carreggiata nord di via Reiss Romoli, in direzione strada dell’Aeroporto, il transito sarà interdetto per circa 150 metri a partire dal civico 314. In direzione corso Vercelli, sulla carreggiata sud, la strada sarà invece chiusa dall’incrocio con via Paolo Veronese fino a via Lulli.

Il traffico non verrà completamente interrotto ma deviato su percorsi alternativi. Verso strada dell’Aeroporto il flusso sarà spostato temporaneamente sulla carreggiata opposta in corrispondenza dell’uscita della stazione di servizio Tamoil, per poi rientrare nella viabilità ordinaria all’altezza di via Paolo Veronese.

Chi procede verso corso Vercelli non potrà percorrere il tratto compreso tra via Paolo Veronese e via Lulli: i veicoli dovranno svoltare in via Paolo Veronese e seguire la deviazione che consente di rientrare su via Reiss Romoli passando da via Lulli.

Interventi anche in strada vicinale della Campagna: tra il civico 298 e il numero 308 sarà istituito il senso unico di marcia con chiusura della carreggiata in direzione opposta. Dal numero 308 fino a strada dell’Aeroporto sarà invece attivato il doppio senso di circolazione.

Nelle aree interessate dai cantieri entreranno in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata e il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. L’invito agli automobilisti è di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, quando possibile, di scegliere percorsi alternativi pianificando gli spostamenti con anticipo.