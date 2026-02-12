 / Cronaca

Cronaca | 12 febbraio 2026, 19:38

Scontro tra due auto all'incrocio, si ribalta una Fiat Panda

Polizia Locale sul posto per rilievi e gestione della viabilità

L'auto ribaltata nell'incidente

Un incidente stradale ha coinvolto due veicoli nel pomeriggio di oggi, intorno alle 17, all’incrocio tra via Saorgio e via Bibiana, nel quartiere Borgo Vittoria. Uno dei mezzi, una Fiat Panda, si è ribaltato a seguito dell’impatto.

Sul posto è intervenuta la squadra infortunistica della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità nell’area, temporaneamente rallentata dal sinistro. I feriti, fortunatamente in condizioni lievi, sono stati soccorsi da un’ambulanza presente immediatamente sul posto. Nessuno è in pericolo di vita. Molti i residenti accorsi in strada per capire cosa fosse successo.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio degli agenti, che dovranno stabilire le cause dell’impatto e le eventuali responsabilità dei conducenti coinvolti.

