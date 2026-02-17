Furti di rame al centro d’incontro: “Sicurezza assente, il tetto cade a pezzi”

Ancora furti nei centri di incontro della Circoscrizione 5. Per la seconda volta nel giro di pochi giorni, la struttura di piazza Stampalia è stata presa di mira dai ladri. Un’escalation che arriva dopo l’episodio avvenuto in piazza Manno e che ora preoccupa residenti e associazioni, in passato intervenute per ripristinare - a proprie spese - le grondaie.

L’ultimo atto vandalico ha causato danni pesanti: è stata asportata una parte del tetto dell’edificio. Una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente in caso di maltempo. “Se dovesse piovere, l’acqua penetrerà all’interno dei locali causando danni ancora più ingenti, con ulteriori costi di ripristino a carico della collettività”, denuncia il coordinatore dei centri di incontro, Antonio Cuzzilla. Inoltre, nelle condizioni attuali, l’edificio è facilmente esposto a nuove intrusioni.

La richiesta al Comune

La 5, non potendo farsi carico di interventi strutturali, ha già provveduto a scrivere alla Città per sollecitare un intervento immediato. “È necessario che la loro presenza si traduca in azioni concrete. Servono interventi seri e tempestivi per il ripristino e la tutela di questi luoghi”, sottolinea.

La Circoscrizione proverà a fare la propria parte. Intervenendo sulle piccole manutenzioni, segnalando criticità e sostenendo la gestione ordinaria attraverso le associazioni, “come già avvenuto - aggiunge Cuzzilla -, con una delibera per garantire l’apertura costante delle strutture anche come deterrente contro gli atti vandalici”.